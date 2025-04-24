Что будет с курсом валют с 1 мая

Эксперты, опрошенные изданием Life, дали свои прогнозы по курсу валют с 1 мая. В частности, по словам основателя инвестиционной компании SharesPro Дениса Астафьева, после окончания налогового периода рубль может вернуться в диапазон 95–97 за доллар.

Как уточнил эксперт, ключевые факторы, которые оказывают влияние на курс рубля, остаются прежними. Среди них — дефицит бюджета, низкие цены на нефть, нехватка иностранной валюты и геополитические риски. Укрепление рубля на данный момент, скорее всего, носит временный характер, добавил собеседник.

По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, в мае ожидается умеренное ослабление рубля. При этом большую часть времени курсы валют могут находиться в диапазонах: доллар — 79,50–89,50 рубля, евро — 90,00–99,00, юань — 10,80–12,30, отметил он.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что по совокупности фундаментальных и технических факторов влияния на рынок к лету доллар будет ближе к 90, чем к 80.

По словам ведущего аналитика компании «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, временные факторы, такие как повышенный спрос на российские активы, резкое снижение курса доллара, продажа валюты Центральным банком России и формирование рублевой ликвидности для выплаты дивидендов российскими экспортерами, больше не будут оказывать такого сильного влияния на рынок. В настоящее время рубль близок к своему максимальному укреплению. Однако, по прогнозам эксперта, в течение мая, второго квартала и до конца 2025 года рубль снова начнет слабеть.

В мае ожидается, что рубль будет колебаться в диапазоне 80–90 рублей за доллар, а затем продолжит движение в сторону 95 рублей. К концу года курс может превысить 100 рублей за доллар, предположила собеседница.