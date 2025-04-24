Эксперт назвал сроки «кредитного ренессанса»

В случае постепенного снижения ключевой ставки в конце 2025 года ожидать «кредитный ренессанс» стоит не раньше второй половины следующего года. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, передает РБК.

В ВТБ отметили, что в отличие от ситуации, сложившейся в последние годы, новый рынок будет характеризоваться более пристальным вниманием к долговой нагрузке заемщиков и более высокими требованиями к размеру первоначального взноса.

Горшков считает, что первоначальный взнос станет редкостью, а сумма кредита уменьшится по сравнению с прошлыми периодами. В результате клиенты будут вынуждены вкладывать больше собственных средств при оформлении сделки.

По словам заместителя, даже если монетарная политика станет более мягкой, в ближайшие годы вряд ли стоит ожидать возвращения к исторически низким ставкам начала 2020-х годов и доступности кредитования для всех желающих. Рынку потребуется время на восстановление, а учитывая опыт длительного периода высоких ключевых ставок, в будущем банки будут более осторожно подходить к предоставлению дешевых кредитов на длительный срок, добавил он.

Напомним, что Банк России в марте в третий раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Оно совпало с прогнозами большинства аналитиков. В своем пресс-релизе Центробанк подчеркнул, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.