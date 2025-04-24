Налоговики собрали рекордную сумму с банкротов

Налоговая служба взыскала в бюджет рекордную сумму с компаний, проходящих процедуру банкротства, сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад ФНС.

Поступления по этой статье увеличились на 26% и достигли 252 млрд рублей в 2024 году. Это максимальный показатель по крайней мере с 2015 года, отмечает издание.

В самой налоговой службе заявили, что основная причина роста поступлений — в усилении и повышении эффективности деятельности по взысканию долгов. Как пояснили в ведомстве, служба выявляет риски в деятельности должника задолго до банкротства, например, устанавливает факты вывода активов. Это помогает собрать доказательства для оспаривания сделок и привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Налоговики отметили, что за три прошлых года через взыскание с зависимых и контролирующих лиц погашено более 110 млрд рублей налоговых доходов.

При этом количество корпоративных банкротств в России за три кварта 2024 года выросли на сопоставимую величину — четверть, отметил юрист Александр Хаминский. Налоговые органы в свою очередь начали чаще инициировать разбирательства о несостоятельности компаний. ФНС выступила заявителем в 25% дел о банкротствах юрлиц против 13% год к году.

Управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы «РИ-консалтинг» Елена Гладышева поясняет, что взыскание с банкротов происходит за счет формирование конкурсной массы, в которую входит имущество компании или гражданина, а так же деньги поступившие из-за оспаривания сделок. По ее словам, чем больше доля уполномоченного органа в реестре требований кредиторов, тем выше шанс что именно он первым получит расчеты в процедуре банкротства.

Рост числа банкротств иностранных компаний в России в 2024 году, по мнению управляющего партнера BBNP Максима Барашева, напрямую связан с уходом зарубежного бизнеса из страны. Он отмечает, что многие иностранные «дочки» столкнулись со значительными ограничениями в процессе ликвидации, и не все смогли оперативно получить необходимые разрешения от правительственной комиссии. В то же время, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко дополняет эту точку зрения, указывая, что не только иностранные, но и часть отечественных предприятий столкнулись с трудностями адаптации к стремительно меняющейся экономической ситуации.

Коваленко подчеркивает такие факторы, как перестройка логистических цепочек, сложности с проведением платежей в адрес зарубежных контрагентов и изменения в регулировании, которые могли способствовать возникновению финансовых проблем у ряда компаний. При этом Барашев приводит статистику, согласно которой российские арбитражные суды в прошлом году ввели 72 процедуры банкротства в отношении иностранных компаний именно с целью защиты прав российских кредиторов, что косвенно подтверждает сложности, возникшие у зарубежного бизнеса при уходе с рынка.