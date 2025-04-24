От решения Банка России по ключевой ставке стали ждать смены сигнала

Совет директоров Банка России на заседании 25 апреля с большой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. Таким прогнозом поделились все 16 побеседовавших с ТАСС экспертов. Они, в частности, отмечают, что, хотя инфляция и замедлилась в марте до 0,65 процента с февральских 0,81 процента и рубль значительно укрепился, ожидания граждан по поводу роста цен в апреле немного выросли, а произошедшее снижение цен на нефть может создавать проинфляционные риски.

В то же время собеседники агентства стали ждать, что регулятор сделает новый шаг, сменив умеренно жесткий сигнал на нейтральный, означающий, что на следующих заседаниях Центробанк (ЦБ) будет готов принять любое из трех возможных решений, а не только о сохранении ставки или ее повышении.

«Нейтральный сигнал, как представляется, повысит гибкость Банка России в случае непредсказуемых изменений во внутренних или внешних условиях», — отметила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

Перед мартовским решением по поводу ключевой ставки аналитики также рассчитывали, что на фоне обнадеживающих статистических данных ЦБ смягчит риторику, но этого в итоге не произошло. Ставку в 21 процент сохранили, а формулировка сигнала, хоть и стала выглядеть по-другому, но осталась существенно более жесткой, чем нейтральная. Как писал Telegram-канал MMI, он не предполагает начала цикла смягчения денежно-кредитной политики уже в апреле.

21 апреля стало известно, что 26 из 30 участников опроса РБК спрогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ по итогам пятничного заседания. Оставшиеся четверо допустили ее снижение.