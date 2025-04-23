Песков заявил о готовности России вести переговоры о поставках газа в ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать со странами Европы продажу газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское издание Point.

По словам Пескова, Москва видит желание некоторых стран Европы покупать российский газ. Как подчеркнул пресс-секретарь, Кремль готов вести переговоры на эту тему.

«Мы готовы вести переговоры по нашему газу, и мы знаем, что некоторые страны Европы хотят продолжить его у нас покупать. Все будет урегулировано на рыночных условиях», — заявил он.

Ранее Песков заявил, что Путин поддерживает идею о полном прекращении огня на Украине.