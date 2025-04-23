В США резко выросли запасы нефти

Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране резко выросли за прошлую неделю. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно сообщению американского ведомства, запасы нефти в США выросли на 244 тысячи баррелей за прошлую неделю. При этом, опрошенные ранее аналитики спрогнозировали, что запасы опустятся примерно на 700 тысяч баррелей.

Помимо этого, на прошлой неделе в США упали товарные запасы бензина и дистиллятов — на 4,476 миллионов и 2,353 миллионов баррелей соответственно. Аналитики же ожидали, что падение составит 1,15 миллионов баррелей для бензина и 100 тысяч баррелей для дистиллятов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов забеспокоился из-за снижения цен на нефть.