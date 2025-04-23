Названа главная проблема с уходом Набиуллиной из ЦБ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина останется на своем посту до 2027 года, поскольку она пользуется поддержкой президента страны Владимира Путина, но проблемой становится поиск ее сменщика. Об этом со ссылкой на двух высокопоставленных источников, знакомых с ведущимися в Кремле обсуждениями, сообщает Reuters.

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Закон запрещает Набиуллиной оставаться во главе регулятора после 2027 года, поэтому если не корректировать законодательство, ей придется уйти. Однако вместе с ней ЦБ может покинуть половина ее команды, чтобы уйти в коммерческий сектор за более высокими доходами, которые к тому же сопряжены с меньшим риском попасть под санкции.

Собеседник агентства уверяет, что у главы ЦБ сильные позиции, и критика, идущая со стороны отдельных законодателей и бизнесменов, на ней не сказывается. Единственный вариант, при котором она уйдет из регулятора досрочно, это какая-то крупная и очевидная ошибка.

Однако пока российская экономика в целом чувствует себя лучше, чем ожидалось, хотя в этом году ее рост замедлится, поэтому серьезных претензий к Набиуллиной нет. Обвинения ее в развале промышленности или даже работе на США не повлияют на ее возможный уход, пишет агентство.

Кроме того, резкие перемены в мировой экономике, связанные с активностью президента США Дональда Трампа и его торговыми войнами, делают опасной резкую смену курса Центробанка. Поэтому сейчас, утверждают источники, Набиуллина даже больше защищена, чем раньше.

Одним из главных пунктов для критики Набиуллиной в последние пару лет остается высокая ключевая ставка, которая с октября прошлого года составляет 21 процент годовых — максимальный в истории уровень. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ, на котором решается судьба ставки, состоится в эту пятницу, 25 апреля. Подавляющее большинство аналитиков и участников рынка ожидают, что ставка останется без изменений.