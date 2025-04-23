В России забеспокоились из-за снижения цен на нефть

Текущий уровень цены отсечения в бюджетном правиле, установленный на уровне 60 долларов за баррель, не отвечает вызовам времени, поэтому для минимизации внешних рисков и повышения устойчивости национальной финансовой системы в целом надо донастроить его. К этому на расширенной коллегии Минфина призвал глава ведомства Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

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Под ценой отсечения понимается стоимость барреля экспортного сорта Urals, применяемая для расчета налогов, при превышении которой все дополнительные доходы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Соответственно, если цена ниже, то для компенсации выпадающих расходов бюджета используются средства ФНБ.

В марте впервые за последние годы цена Urals опустилась ниже 60 долларов за баррель, что заставило Минфин перейти к продаже золота из валюты из фонда. По словам Силуанова, такой динамике в дальнейшем поспособствует разворачивание торговых войн, которые снизят спрос на энергоресурсы и, соответственно, ударят по экспортным возможностям России.

Министр подчеркнул, что правительство уже снизило зависимость федерального бюджета от нефти и газа, но риски остаются. Чтобы не допустить их реализации при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке, следует активнее наполнять ФНБ, а с действующей ценой отсечения это невозможно. При этом Силуанов считает, что размер фонда следует довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств.

Ранее Bloomberg выяснил, что к середине апреля нефтяные доходы России сократились до самого низкого с июля 2023 года уровня. До этого Минфин признавал, что в первом квартале 2025 года нефтегазовые доходы федерального бюджета упали на 9,8 процента в годовом выражении.

В бюджете на текущей год предполагалось, что средняя стоимость Urals составит около 70 долларов за баррель, но в последний месяц она падала ниже 50 долларов.