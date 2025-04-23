Словакия почти перестала закупать газ из России

Словакия в феврале текущего года почти полностью прекратила импорт газа из России. По сравнению с январем объем закупок сократился почти в 1800 раз и составил рекордно низкую сумму в 141 тысячу евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Согласно официальным сведениям, в конце зимы Словакия закупила у России газа на сумму 141,3 тысячи евро. Это в 1767 раз меньше, чем было закуплено в январе текущего года, когда сумма составила 249,7 миллиона евро, что стало самым низким показателем закупок как минимум с начала 1999 года.

В прошлом году Словакия была одним из крупнейших покупателей газа у России среди стран Европейского союза, а в январе заняла пятое место.

Ранее профессор МГИМО, специалист по международному праву Дмитрий Лабин заявил о наличии вероятности нарушений разрыва контрактов на поставку газа из РФ. Однако они могут повлечь за собой серьезные последствия юридического характера, отметил он.