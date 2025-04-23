Биткоин обошел Google по рыночной капитализации
Капитализация биткоина (BTC) на рынке превысила стоимость компании Alphabet, которая управляет Google, после того как стоимость криптовалюты достигла отметки выше 94 тысяч долларов, передает РБК.
По данным Coinmarketcap на 13:00 23 апреля, стоимость биткоина оценивается в 1,868 триллиона долларов, а Google — в 1,859 триллиона долларов. За прошедшие сутки эти показатели увеличились на 6,38% и 2,7% соответственно. Впереди биткоина находятся еще четыре актива: золото и ценные бумаги таких компаний, как Apple, Microsoft и NVIDIA.
Еще 22 апреля биткоин занимал седьмую позицию в рейтинге. Однако за прошедшие сутки он поднялся на две строчки, вытеснив серебро с капитализацией в 1,855 триллиона долларов.
По словам аналитиков, инвесторы стали более оптимистично настроены и начали активно покупать криптовалюту. На платформе CryptoQuant наблюдается рост спроса на биткоин со стороны крупных игроков на ведущих криптовалютных биржах — Binance и Coinbase. Эти биржи поочередно стимулируют рынок, создавая благоприятную обстановку.
Цена первой криптовалюты восстановилась после падения ниже 80 тысяч долларов, которое произошло в начале апреля из-за неопределенности, вызванной новыми торговыми пошлинами США. По состоянию на 13:00 по московскому времени биткоин торговался около 94 тысяч долларов. С начала недели стоимость актива выросла на 10%, а за последние сутки — более чем на 6%.