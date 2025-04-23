Силуанов рассказал, ждать ли изменений в налоговой политике России

Базовые условия налоговой политики в России закреплены и останутся неизменными на горизонте до 2030 года.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина в Национальном центре "Россия".

"На горизонте до 2030 года базовые налоговые условия закреплены и останутся неизменными", - сказал он.

Силуанов отметил, что сейчас появляются новые задачи, в первую очередь по администрированию, над которыми надо будет поработать.

"Это касается и трансграничной электронной торговли, адаптации к изменяющейся системе национального налогообложения в рамках международных групп компаний, создание единой системы управления рисками Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы, повышение эффективности налоговых льгот", - добавил глава Минфина.

Силуанов указал, что конечная цель - повышение справедливости и эффективности налогообложения и придание более стимулирующей для инвестиционной активности функции.

По его словам, в текущей ситуации в мире надо уделить особое внимание устойчивости государственных финансов к разным сценариям развития мировой экономики.