Силуанов оценил состояние финансовой системы РФ

Россия за последние пять лет столкнулась с целом рядом вызовом, но несмотря на это ситуация под контролем: бюджет сбалансирован, госдолг низкий, финансовая система здоровая.

Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина РФ в Национальном центре "Россия".