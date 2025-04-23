В России введут льготы по имущественным налогам для ветеранов СВО и их семей

Рост ВВП России в прошлом году составил 4,3% - увеличение доходов позволило расширить меры поддержки, на социальную сферу было направлено 8 триллионов рублей. Об этом заявил Михаил Мишустин на расширенной коллегии Минфина.

Проиндексированы ежемесячные выплаты, пособия, пенсии и материнский капитал, улучшены жилищные условия 4 миллионов семей. Вместе с тем премьер-министр поручил установить общегосударственные льготы по имущественным налогам для участников СВО и членов их семей - это транспорт, земля, недвижимость.

В ближайшие годы, правительство сосредоточится на социальных вопросах и технологическом лидерстве, отметил Мишустин, задача Минфина – сфокусироваться на макростабильности.

Мероприятие прошло на площадке национального центра "Россия". Там премьер осмотрел выставку "Путешествие по России". Ему показали фотозону "Мариинский театр" с декорациями и настоящими оркестровыми инструментами. Осмотрел глава кабмина и экспозицию, посвященную развитию аэропортов в стране.