Дефицит бюджета России может значительно превысить план

Опрошенные «Известиями» эксперты сообщили, что, согласно финансовому плану на 2025 год, дефицит бюджета составит порядка 1,2 триллиона рублей. Однако, по мнению экспертов, недостача может увеличиться до 3,3 триллиона.

Собеседники отмечают, что это произойдет по причине падения цен на нефть и укрепления рубля. По словам завкафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаила Косова, в апреле стоимость Urals падала до 53 доллара за баррель, что на четверть ниже плановой цены.

По словам специалиста, если цена на нефть останется на низком уровне, бюджет может недополучить до 20% от запланированного. В этом году доля доходов от продажи нефти и газа в бюджете составляет 27% (примерно 10,9 триллиона рублей). Это означает, что из-за снижения стоимости сырья бюджет может недополучить еще 2–2,2 триллиона рублей, добавил эксперт.

По мнению независимого эксперта Андрея Бархоты, в самом мрачном сценарии объем дефицита госбюджета в 2025 может составить 3,5-4,2 трлн. Он отметил, что это станет результатом комбинированного влияния крепкого рубля, более низких цен на нефть и санкционных ограничений.

Ранее сообщалось, что федеральный бюджет РФ в 2024 году был исполнен с дефицитом в размере 3,485 трлн рублей, или 1,7% ВВП.