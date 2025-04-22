СМИ: Евросоюз ослабил самого себя 16-м пакетом антироссийских санкций

Евросоюз 16-м пакетом антироссийских санкций ослабил самого себя и усилил Китай. Об этом пишет немецкое издание Exxpress.

«То, что задумывалось как политический сигнал против Путина, обернулось автоголом для Европы и, как ни странно, усилило Китай», — отмечается в материале.

По словам автора, из-за новых санкций стоимость алюминия в Евросоюзе взлетит на 20-30%. Кроме того, последствия санкционных ограничений негативно отразятся на ВВП стран Европы. Сильнее всех пострадает Австрия, которая не производит первичный алюминий, указано в статье.

В тот момент, когда европейские производители пытаются справиться с ростом цен на сырье, Китай закупает российский алюминий по низким ценам, отмечает автор.

Пытаясь нанести экономический удар по России, Евросоюз сформировал для Китая новый рынок сбыта, и усилил свою промышленную неконкурентоспособность, подчеркивается в материале.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России, в рамках которого вводятся ограничения против владельцев судов так называемого «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, новые санкции Евросоюза включают запрет на импорт российского первичного алюминия, запрещена продажа России прекурсоров для хлорпикрина и соединений хрома. Российским компаниям и контролируемым ими организациям запретили покупать самолеты и авиационные технологии, в том числе игровые консоли, которые якобы используются для управления беспилотниками.