МВФ: риски стабильности мировой экономики резко возросли из-за пошлин

Риски стабильности мировой экономики резко возросли из-за введения США и рядом стран таможенных пошлин. Такой вывод содержится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам глобальной финансовой стабильности, представленном в Вашингтоне.

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По мнению экспертов, начиная с февраля 2025 года "объявления о пошлинах со стороны США и контрмеры других стран спровоцировали приступ неопределенности".

"Неожиданно большой размер пошлин, введенных 2 апреля, послужил существенной корректировке ожиданий аналитиков в сторону замедления роста", - отмечают авторы доклада, обращая внимание в том числе на возросшую волатильность фондовых рынков, колебание доходности гособлигаций, девальвацию валют в развивающихся экономиках.

Эксперты МВФ резюмируют, что "риски финансовой стабильности глобальной экономики существенно возросли, что связано с ужесточением финансовых условий и усилением экономической неопределенности". Согласно их прогнозу, в ближайший год с вероятностью 5% глобальный рост может упасть ниже 0,4%, что "почти на целый процентный пункт ниже оценок", содержавшихся в аналогичном докладе, датированном октябрем 2024 года.