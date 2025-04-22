Мишустин заявил о сокращении административной нагрузки на бизнес

Усилия правительства по созданию благоприятной среды предпринимателям позволили снизить для них административную нагрузку в несколько раз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Бизнес это оценил по достоинству - компании сотнями стали переезжать в страну из зарубежных юрисдикций.

Глава кабинета министров провел стратегическую сессию по инвестиционному климату в России. Его совершенствование имеет важное значение для дальнейшего развития экономики. Несмотря на вызовы последних лет, правительство постоянно занимается этим направлением, и был принят целый ряд мер для стимулирования предпринимательской инициативы и облегчения условий ведения бизнеса.

Приоритет - снижение административной нагрузки на предпринимателей. "По сравнению с 2019 годом она сократилась практически в четыре раза", - подчеркнул Михаил Мишустин. Результатом активной реформы контрольно-надзорной деятельности стало сохранение плановых проверок только в отношении объектов высокого и чрезвычайно высокого риска, расширена возможность бизнеса использовать досудебное обжалование решений контролеров.

По состоянию на апрель уже около 500 организаций сменили зарубежную прописку на отечественную

Содействует правительство сокращению финансовых издержек предпринимателей. По поручению президента установлен налоговый вычет, позволяющий уменьшать сумму налога на прибыль на объем капитальных расходов в рамках инвестиционных проектов, напомнил Мишустин. Для малого и среднего бизнеса, реализующего проекты в сфере обрабатывающих производств, с 2025 года введен единый пониженный тариф страховых взносов.

До конца года продлен упрощенный порядок перерегистрации компаний в специальных административных районах. "Им теперь не нужно собирать большой пакет документов, справок. Достаточно копии решения собственника, - напомнил премьер. - По состоянию на апрель уже около полутысячи организаций сменили зарубежную прописку на отечественную".

Региональный инвестиционный стандарт помог повысить эффективность работы с инвесторами на местах. Также запущен государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности, который позволит повысить надежность и доступность сведений о финансовом состоянии бизнеса. Механизм трансформации делового климата помогает корректировать законодательство в части устранения излишних барьеров, в том числе по оптимизации сроков и стоимости процедур.

Эти и ряд других предпринятых шагов дали значимый результат, считает Михаил Мишустин. "Вопреки внешнему давлению инвесторы продолжают системно финансировать российские проекты, - заявил он. - В частности, по итогам прошлого года вложения в основной капитал в реальном выражении выросли почти на 7,5%". Это предопределило динамику экономики страны в целом - ее рост в прошлом году был выше среднемировых уровней, напомнил глава кабмина.

"Нужно совершенствовать механизмы и условия для вовлечения инвестиций, чтобы стимулировать дальнейший рост, - призвал Мишустин. - Ведь другие страны тоже не стоят на месте и развивают подобные инструменты". Сейчас правительство занимается формированием национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которая определит основные направления деятельности на ближайшие пять лет. Созданы одиннадцать рабочих групп по приоритетным задачам для подготовки изменений с учетом ведущих мировых практик.