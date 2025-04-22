Торги на срочном рынке Мосбиржи восстановили

Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на срочном рынке с 13:48 мск. Соответствующее заявление сделано на сайте площадки.

Решение принято 22 апреля в связи с выявленной конфигурационной ошибкой на сетевом оборудовании. После ее устранения было объявлено о возобновлении торгов с 14:20 с учетом необходимого по регуляторным требованиям предоставления 15 минут для снятия ранее выставленных заявок.

«Система готова для снятия заявок и подключения участников с 14:05. Промежуточный клиринг состоится в 14:30», — говорится в сообщении.

Уточняется, что торги на остальных рынках Московской биржи — фондовом рынке, денежном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов — проводятся в штатном режиме.

О приостановке торгов сообщала в феврале также «СПБ Биржа». Отмечалось, что решение принято из-за технического сбоя.