Путь российского газа на Украину разъяснили

Украина покупает газ у различных трейдеров и поэтому действительно не может знать его происхождение или не интересоваться им, рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

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Юшков отметил, что Венгрия и Словакия являются основными поставщиками газа на Украину. Это значит, что по происхождению их топливо является, скорее всего, российским, потому что закупают они его в основном у «Газпрома», уточнил эксперт. Он указал, что раньше Словакия получала газ транзитом через Украину, но с 2025 года Киев этот поток остановил, и теперь Братислава покупает топливо через Венгрию.

«Весь объем для Венгрии идет именно через "Турецкий поток". А так как Словакия хочет сохранить нормальные отношения с Россией, она наладила поставки в страну через Венгрию. И, в общем-то, подавляющее большинство газа Словакия продолжает покупать из России», — объяснил Юшков.

Эксперт добавил, что Украина может покупать газ и из Австрии, но физически это будет просто переток из Венгрии и Словакии. В связи с этим Киев может заявлять, что не покупает газ у «Газпрома», однако физически это все равно российский газ, оплаченный, пусть и косвенно, но украинскими деньгами, заключил Юшков.

Депутат Рады Кучеренко: Украина точно закупает российский газ

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Украина не сделала ничего грандиозного в обороне своей энергосистемы. Он также подчеркнул, что деятельность Киева в этой сфере больше связана с коррупционными скандалами.