Экономист объяснил повышенный прогноз инфляции от Минэкономразвития

Недавно Министерство экономического развития России опубликовало прогноз роста инфляции в России на текущий год. Так, значение может достигнуть 7,6% вместо 4,5%, которые были озвучены ранее. Экономист Антон Свириденко прокомментировал в эфире радио "Комсомольская правда" прогнозы ведомства.

Он считает, что на данный момент преждевременно делать какие-либо прогнозы по уровню инфляции, так как сейчас очень нестабильная ситуация в мире.

"Несмотря на то, что мы строим суверенитет, мы, все-таки, с миром очень сильно связаны. Я бы не говорил уверенно ни о 10%, ни о 7,5%, не о 5%", — заявил специалист.

Свириденко не исключил, что ситуация может пойти как в одну, так и в другую сторону, так как сейчас, учитывая данные по февралю, было охлаждение спроса и роста потребления. Он подчеркнул, что сейчас многие продавцы-вендеры немного увеличивают скидки и тормозят цены, так как у людей нет денег из-за такого роста.

При этом собеседник считает, что прогноз Минэкономразвития вышел неутешительным, потому что ведомство "закладывает риски".