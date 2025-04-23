Долги по зарплате в России в марте выросли на 19,6%

По данным Росстата, совокупный объём непогашенных долгов по зарплате в РФ к 31 марта 2025 года достиг 1 млрд 448,1 млн рублей, продемонстрировав рост на 237,6 млн рублей (19,6 %) за месяц. В годовом сопоставлении показатель превысил уровень марта 2024-го на 942,4 млн рублей, увеличившись почти втрое.

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С начала 2025 года ведомство скорректировало методологию расчёта: теперь статистика охватывает организации всех отраслей (за исключением малого бизнеса) и фиксируется по состоянию на последний день месяца. Ранее информация актуализировалась на первое число и включала ограниченный перечень предприятий, передает «ТАСС».

Анализ структуры задолженности показывает, что 539,4 млн рублей (37,3 %) образовались в текущем году, 530,5 млн рублей (36,6 %) — в 2024-м, а 378,2 млн рублей (26,1 %) остались непогашенными с 2023 года и ранее.

Подавляющая часть долгов (1 млрд 446,2 млн рублей) связана с недостатком собственных средств у компаний, увеличившись за месяц на 19,5 %. Задолженность федерального бюджета составила 1,2 млн рублей, региональных бюджетов — 0,1 млн рублей (в феврале отсутствовала), муниципальных — 0,6 млн рублей против 0,2 млн рублей месяцем ранее.