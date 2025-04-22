Россию назвали полностью зависимой от иностранных станков

По итогам прошлого года российские компании приобрели 693 тысячи станков для производства, при этом на иностранное оборудование пришлось 98,3 процента закупок, что говорит о полной зависимости в этой отрасли. Об этом со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании АТК+ и комментарии экспертов пишут «Ведомости».

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Хуже всего дела обстоят у производителей электроники, сборочные линии которых укомплектованы импортным оборудованием практически на 100 процентов. Случаи использования российских станков для производства печатных плат редки, подтверждает независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко.

Источник издания в одной из машиностроительных компаний подтвердил данные АТК+, добавив, что на Китай в 2024 году приходится 71 процент ввезенных станков. При этом поставки немецких станков почти остановились, японских — упал в десятки раз, а южнокорейских сначала взлетели в 2022 году, но уже в 2023-м на фоне ужесточения санкционного режима снова упали.

На их место, помимо китайских, пришла продукция станкостроителей из Индии. Кроме того, удается проводить поставки из других стран через Турцию, предприятия которой нередко выступают в качестве сборщиков для российских заказчиков.

Отечественные производители пока не могут навязать серьезную конкуренцию иностранцам ввиду недостаточной государственной поддержки. Представитель «Ростеха» отметил, что для «выхода на серию», дающего удешевление продукции, нужен стабильный и массовый заказ, который могли бы обеспечить госпредприятия.

Управляющий партнер АТК+ Алексей Лапиков подчеркнул, что на последние три-пять лет станкостроение и промышленная робототехника в России выросли в сегментах станков с ЧПУ, лазерной и металлообрабатывающей техники. Однако гендиректор холдинга контрактной разработки электроники SND Global Ольга Квашенкина напомнила о необходимости учитывать тот факт, что российские станки собираются из зарубежных компонентов, что делает их дороже.

В феврале на совещании по развитию станкоинструментальной промышленности первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что нужно отдавать закупкам российских станков «безусловный приоритет».