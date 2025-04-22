Биржевые индексы США и доллар резко упали

В понедельник на американских биржах акции и доллар значительно подешевели. Эксперты и СМИ связывают это с тем, что Дональд Трамп опубликовал новый пост, в котором раскритиковал главу Федеральной резервной системы, назвав его неудачником за то, что тот не снижает процентные ставки, передает «Русская служба Би-би-си Ньюз».

В своем аккаунте в социальной сети президент США Дональд Трамп снова в резкой форме обратился к главе Федеральной резервной системы Джерому Пауэллу с требованием опережающего снижения процентных ставок. Это означает, что кредиты станут доступнее. По мнению Трампа, такие меры будут способствовать оживлению экономики.

В США Федеральная резервная система играет роль центрального банка. Одним из ключевых факторов, обеспечивающих стабильность финансовой системы и предсказуемость монетарной политики, является независимость ЦБ от исполнительной власти.

В минувший понедельник индекс S&P 500 (рассчитывается на основе цены акций 500 крупнейших компаний США) упал примерно на 2,4%. С начала года он снизился уже примерно на 12%. Индекс Dow Jones упал на 2,5%, а с начала года — примерно на 10%. Индекс акций высокотехнологичных компаний США — Nasdaq — продемонстрировал снижение более чем на 2,5%, а с начала года эти компании в среднем упали примерно на 18%.