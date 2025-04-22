Доходы России от поставок алюминия в Китай рекордно выросли

По итогам марта 2025 года Россия нарастила поставки алюминия в Китай до рекордной отметки в 544,5 миллиона долларов в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Наращивание экспорта позволило российским поставщикам занять почти 40-процентную долю в структуре китайского импорта алюминия. В годовом выражении объемы продаж этого вида продукции из России в азиатскую страну увеличились в 1,8 раза. Достигнутый в начале весны результат стал абсолютным максимумом для двусторонней торговли.

К концу марта доля России в структуре китайского импорта алюминия достигла отметки в 37,7 процента. Для сравнения, годом ранее показатель оценивался в 21,5 процента. Таким образом, за 12 месяцев доля РФ увеличилась на 16,2 процентного пункта. Другими крупными поставщиками алюминия в КНР оказались Малайзия (147,9 миллиона долларов), Таиланд (146,7 миллиона), Япония (112,4 миллиона) и Южная Корея (76,6 миллиона долларов).

Доходы России от поставок алюминия в Китай растут не первый год. По итогам 2024-го показатель увеличился на 24,9 процента в сравнении с результатом за 2023-й. За 12 месяцев выручка отечественных экспортеров выросла до 3,58 миллиарда долларов, что стало максимумом с начала ведения статистики в 2015 году. Самым популярным у китайских импортеров продукцией стал необработанный алюминий. Большим спросом также пользовались проволоки из этого металла, листы, ленты, прутки, профили, а также отходы и лом.