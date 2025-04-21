Минэкономразвития посчитало цену на российскую нефть по реальному курсу

Андрей Дуванов

Минэкономразвития посчитало цену на нефть из России по реальному курсу. Об этом сообщает EADaily.

Цену на российскую нефть посчитали по реальному курсу
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Отмечается, что министерство подготовило проекты социально-экономического развития на 2025-2026 годы, а также на плановый период 2027-2028 годов. Согласно ожиданиям, в 2025 году рост ВВП сохранится на уровне в 2,5%, а уровень инфляции вырастет до 7,6%. А вот результаты пересчета цены мировой и российской нефти по реальному курсу, назвали «консервативной» оценкой — 68 долларов за баррель нефти Brent и 56 долларов за Urals.

«Минэкономразвития действительно приблизилось к тому, что мы видим на рынке, потому что цены довольно низкие, и сейчас российский Urals торгуется примерно в диапазоне от 50 до 55 долларов за баррель. В бюджете же заложена нефть по $ 69,7. Конечно, ситуация пока очень сложная на мировом рынке нефти вообще. Американцы ведут торговую войну, как минимум, с Китаем. А ОПЕК+ решила поднимать объемы добычи. Получается, что есть риск сокращения объемов потребления, но при этом предложение будет расти и переизбыток будет держать цены на довольно низком уровне», — рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Он также добавил, что несоответствие параметров бюджета и реальности является очень важной проблемой для России. Впрочем, он также признал, что у страны есть определенная «подушка безопасности».

«Заложено 69,7 долларов за баррель и при этом 96 рублей за доллар. Это приводит к тому, что в рублевом выражении мы продаем нашу нефть значительно дешевле, чем планировали. То есть у нас по плану мы должны продавать ее по 6700 рублей за баррель, а продаем в районе 5000. Чрезмерное укрепление рубля также вредно для российской экономики с точки зрения пополнения бюджета», — рассказал он.

Ранее цены на нефть вернулись к падению.

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