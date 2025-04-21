С начала 2025 года котировки серебра показали рост в 11,7%

Цены на второй популярный благородный металл - серебро - активно растут вслед за первым в этом плане золотом, бьющим в последние месяцы исторический рекорд за рекордом в стоимости.

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Так, серебряные цены находятся теперь на пиках более чем за десять лет и, вполне возможно, поднимутся еще. В связи с этим инвесторы в поисках доходности и чтобы разнообразить портфель могут обратить внимание и на серебро, но частным инвесторам следует быть осторожнее: полностью тождественным "золотым" такие вложения назвать нельзя, пусть даже серебро и в 100 раз дешевле.

Сейчас стоимость тройской унции серебра на бирже приблизилась к отметке 33 долл., а год назад за нее давали только 23 долл. Если не принимать во внимание краткие локальные всплески последних месяцев, то так дорого серебряная унция стоила только в 2012 году. Дороже всего в XXI веке серебро стоило в 2011 году, тогда унция подрастала в цене до 49,52 долл. Отметку 50 долл. серебряная унция пробивала только один раз за всю историю торгов - в начале 1980 года.

Небывалый рост цен на золото (им уже побит очередной исторический рекорд, унция стоит уже выше 3,4 тыс. долл.) заставил ряд международных экспертов предположить, что и у серебра теперь есть хороший потенциал для роста и рекордов. Потенциал и правда есть, но есть и нюансы.

Серебро действительно исторически следует за золотом, но с увеличенным размахом колебаний, говорит эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.

"Это связано с тем, что оно является одновременно драгоценным и промышленным металлом (серебро используется в том числе в электронике, альтернативной энергетике, медицине. - "Российская газета"). Серебро лишь отчасти заменяет золото, с точки зрения инвесторов, в то время как и относится к классу сырья. В сумме это дает такой эффект: серебро может расти сильнее, чем золото, но и падает на откатах тоже сильнее", - поясняет он.

При покупке серебряного слитка, в отличие от золотого, придется дополнительно заплатить НДС 20%.

При этом с начала 2025 года котировки серебра действительно показали впечатляющий рост (+11,7%), но они отстают от золота, подорожавшего за то же время почти на треть.

"Цены на серебро в 2025 году поддерживаются ожиданиями более сильного промышленного спроса, особенно со стороны сектора возобновляемых источников энергии, восстановлением спроса на индийском рынке, а также прогнозами о продолжающемся дефиците поставок. Учитывая то, что, по прогнозам Silver Institute, мировой спрос на серебро в 2025 году останется в целом стабильным на уровне 1,20 млрд унций, а общий объем мирового предложения серебра в 2025 году составит 1,05 млрд унций, рынок останется дефицитным", - считает главный экономист банка "Зенит" Марина Никишова.

И на таком фоне рост мировых цен на серебро может ускориться во втором полугодии 2025 года.

"Согласно консенсус-прогнозу, в 2025 году котировки серебра будут находиться в диапазоне 35-36 долл. за унцию, а в средне- и долгосрочной перспективе соотношение котировок серебро/золото вполне может вернуться к среднеисторическому значению, что предполагает рост более 30% от текущих цен", - отмечает Никишова.

По мнению Селезнева, есть вероятность, что серебро может побороться и за тот самый исторический максимум 50 долл. за унцию, но и вероятность новой затяжной коррекции тоже оставлять за скобками нельзя.

Отсюда вывод: инвестиции в серебро в нестабильное время имеют смысл, особенно для тех, кто хочет разнообразить портфель и получить доступ к более доступному по цене активу, но важно учитывать его повышенную волатильность, которая может привести к значительным колебаниям цены, подтверждает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В России серебро также может быть интересным инструментом для частных инвесторов, особенно в условиях ограничений на покупку иностранной валюты или доступа к международным рынкам.

"Российские банки предлагают физическое серебро в виде слитков или монет, а также биржевые инструменты, такие как ETF (exchange-traded fund, биржевой инвестфонд. - "Российская газета") на драгметаллы. Для частных инвесторов также доступны к покупке физические слитки серебра, но из-за НДС и дополнительных издержек на их хранение они пока остаются менее выгодными вариантами", - рассказывает Чернов.

Так, при покупке серебряного слитка платится НДС 20%, от которого несколько лет назад освободили покупку золотых слитков.

По мнению Чернова, для инвесторов в серебро могут быть удобнее обезличенные металлические счета (ОМС), а ETF и фонды на серебро у нас пока не так распространены.