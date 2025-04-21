В США предложили альтернативу пошлинам Трампа

Мировая торговая система нуждалась в пересмотре задолго до введенных в апреле властями США импортных пошлин, которые в дальнейшем повлекли за собой ответные меры со стороны третьих стран. Об этом в своей статье для издания Foreign Affairs Майкл Петтис.

© Lenta.ru

Ужесточение таможенной политики президента США Дональда Трампа лишь продемонстрировало недостатки нынешней глобальной торговой системы, отметил аналитик.

«Политика Трампа отражает трансформацию глобального режима торговли и капитала, которая уже началась», — подчеркнул Петтис.

В этом плане взаимные пошлины, ставшие результатом эскалации торговых войн, не решают основные проблемы. На этом фоне экономист предложил задуматься о создании в мире нового торгового союза, участники которого должны будут поддерживать баланс между экспортом и импортом, отказавшись от использования профицита торгового баланса в качестве инструмента давления.

Речь идет о необходимости разработки нового международного соглашения, которое бы включило в себя идеи, выдвинутые английским экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году. Он, в частности, выступал за создание системы, которая стимулировала бы страны-кредиторы вкладывать деньги в экономику стран-должников. У нового торгового союза, кроме того, могла бы появиться единая валюта, которую обеспечивало бы не золото, а договоренности государств-участников. Петтис отмечает, что некоторые идеи Кейнса до сих пор актуальны. Пошлины же Трампа, по его мнению, не являются эффективной мерой.

«Чтобы быть эффективной, торговая политика США должна либо устранить дефицит сбережений в других странах, либо прекратить его компенсировать», — заключил экономист.

Трамп утвердил резкое повышение импортных пошлин на продукции из 185 стран в начале апреля. Для товаров из ряда государств, включая ближайших союзников Вашингтона, таможенные тарифы составили 20-30 процентов от рыночной стоимости. Однако вскоре глава Белого дома решил взять 90-дневную паузу на пошлины и установил на этот период базовую ставку в размере 10 процентов. Исключением стал Китай, продукцию которого власти США обложили пошлинами в 145 процентов. Пекин ответил ставкой в 125 процентов на американский импорт и заверил, что будет бороться до конца в торговой войне с Вашингтоном.

Агентство Bloomberg подсчитало, что в случае возобновления повышенных импортных пошлин США и ответных тарифов со стороны третьих стран под угрозой могут оказаться торговые потоки на общую сумму примерно в 33 триллиона долларов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, в свою очередь, предупредил, что при таком раскладе глобальный ВВП может потерять 7 процентов.