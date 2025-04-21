Европе предрекли серьезные проблемы из-за санкций против России

Европе грозят серьезные проблемы из-за введенных ограничений на алюминий из России. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х.

«Европа в очередной раз поставила сама себя в затруднительное положение, поскольку ввела ограничения против алюминия из России. И последствия для европейской промышленности, скорее всего, будут необратимыми», — отметил эксперт.

19 февраля постоянные представители 27 стран — членов Европейского союза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. Ограничения, в частности, предусматривают запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в список 73 новых судов так называемого теневого флота.