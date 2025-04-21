Россия намерена утроить мощности по сжижению газа к 2030 году

Россия к 2030 году планирует увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) в три раза: с 45 млрд кубометров (около 33 млн тонн) до 142 млрд кубометров (103 млн тонн). Такие показатели заложены в четырех из пяти сценариев развития нашего топливно-энергетического комплекса, прописанных в Энергетической стратегии РФ до 2050 года.

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Более того именно СПГ станет драйвером роста экспорта российского газа до 2030 года. В запланированном росте поставок за границу на 126-149 млрд кубометров на СПГ придется 97 млрд кубометров. Причем даже в случае некоторого увеличения спроса на СПГ внутри страны, его закроют мелко- и среднетоннажные производства, а основные объемы, выпускаемые на крупнотоннажных предприятиях, будут отправляться на экспорт.

Помимо уже запущенных заводов: "Сахалин-2" (9,6 млн тонн в год), "Ямал СПГ" (17,4 млн тонн) и первой линии "Арктик СПГ-2" (6,6 млн тонн в год, после запуска трех линий - 19,8 млн тонн), к 2030 году ожидается запуск строящегося завода в Усть-Луге (13,2 млн тонн), а также запланированных предприятий - "Обский СПГ" (4,8 млн тонн), "Мурманский СПГ" (20,4 млн тонн) и "Арктик СПГ-1" (19,8 млн тонн).

Сжиженный газ может стать драйвером роста нашего газового экспорта в ближайшие годы-

Все перечисленные предприятия кроме "Ямал СПГ" и "Сахалин-2" находятся под прямыми и вторичными санкциями США. Рестрикции затрагивают не только сами предприятия, но и поставку для них оборудования, передачу технологий и судов для транспортировки газа. При этом лишь в сценарии "Ускоренного энергетического перехода" подразумевается снятие всех действующих ограничений. В остальных они остаются, полностью или частично. Но лишь в одном "Стресс-сценарии" мощности производства СПГ к 2030 году не будут расти и останутся на сегодняшнем уровне. То есть рост выпуска СПГ должен произойти вопреки санкциям. Причем вероятность "Стресс-сценария", по мнению авторов Стратегии, минимальна.

У опрошенных "Российской газетой" экспертов иная оценка, некоторые считают, что ориентироваться в сфере СПГ стоит именно на "Стресс-сценарий". Больше всего вопросов вызывает возможность создания новых мощностей по производству СПГ в условиях санкций США. И особенно большой скепсис вызывают планы по трехкратному росту производства СПГ до 2030 года. Если время на реализацию этих проектов у нас и есть, то его уже впритык. По трем из них пока даже нет инвестиционного решения, которое весьма проблематично принять из-за санкций.

Самый яркий пример сложностей, возникающих из-за американских рестрикций, это уже запущенный завод "Арктик СПГ-2", где работает первая линия и готова к запуску вторая линия аналогичной мощности. Из-за отсутствия судов ледового класса для вывоза СПГ производство приходится сдерживать, а выход предприятия на полную мощность откладывается. Едва ли инвесторы будут готовы вкладываться в новые проекты, когда товар не вывозится даже с уже частично запущенного завода.

Как замечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, цифры в стратегии, к сожалению, далеки от реальности, тем более в условиях действующих санкций, которые пока не позволили запустить в промышленную эксплуатацию даже построенную первую линию проекта "Арктик СПГ-2". По новым проектам еще не принято инвестиционного решения, это можно было бы сделать достаточно быстро, но найти внешнего инвестора в условиях санкций невозможно, по крайней мере в действующей международной финансовой системе.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, строительство предприятия по производству СПГ занимает от четырех-пяти лет, но многое определяется параметрами каждого конкретного проекта. Так, создание заводов в арктической зоне может занять более продолжительное время в силу географической отдаленности и сложной системы логистики, к тому же привязанной к периодам северного завоза.

Из четырех перечисленных запланированных СПГ-проектов только завод в Усть-Луге не находится в Арктической зоне. Причем его строительство уже идет. Остальные три завода планируется построить в Арктике - в Мурманской области, на Гыданском полуострове и Обской губе.

Строительство СПГ-предприятий может быть форсировано, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Сам завод из нескольких линий может быть введен в эксплуатацию при условии бесперебойного финансирования процесса за два-три года, но зависимость сроков от предполагаемого тоннажа прямая.

Принятие инвестиционного решения займет минимум год, если не больше. По оценке старшего аналитика компании AMCH Даниила Тюня, в сфере СПГ это обычно занимает от года до двух в зависимости от сложности проекта и наличия необходимых разрешений. Причем многие международные финансовые институты и компании могут проявлять осторожность в отношении инвестиций в российские проекты из-за риска вторичных санкций США. А это может привести к увеличению сроков. Придется искать альтернативные источники финансирования, такие как государственные инвестиции или партнерства с компаниями из стран, не поддерживающих санкции, поясняет Тюнь.

Еще одна сложность, по мнению Андрианова, заключается в том, что пока приступить сразу к нескольким крупнотоннажным проектам проблематично. Для этого нет ни инвестиционных ресурсов, ни технологий. К тому же главный игрок отечественного газового рынка - "Газпром" - находится в далеко не лучшей финансовой форме. "Новатэк" также несколько притормозил с реализацией своих проектов из-за санкционных ограничений.

С другой стороны, как замечает Гривач, масштаб здесь имеет позитивное значение. Так проще и эффективнее развивать собственные компетенции. Одно дело обеспечить заказами свою промышленность под один проект и другое дело - под пять или шесть заводов. Но чтобы это произошло к 2030 году, конфигурацию работы над локализацией СПГ-индустрии нужно было запускать много лет назад, когда только принимались инвестиционные планы по развитию СПГ на Ямале в 2013-2014 годах.

Андрианов считает, что сейчас главной проблемой являются даже не технологии и инвестиции, а транспорт. Продукцию новых проектов не на чем вывозить на мировой рынок. Поэтому задачей номер один является укрепление отечественного судостроительного комплекса и налаживание серийного выпуска газовозов ледового класса.

Впрочем, есть факторы и благоприятствующие нам. По мнению руководителя практики Kept по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Максима Малкова, сейчас рынок СПГ находится в дефиците предложения, и у мировых инвесторов - в первую очередь, платежеспособных азиатских потребителей - сохраняются аппетиты к поиску дополнительных объемов предложения и долгосрочному контрактованию поставок СПГ. Это стимулирует нефтегазовые компании к строительству мощностей на горизонте до 2030 года. В более долгосрочной перспективе эти факторы сохранят свое действие и многое будет зависеть от готовности самих нефтегазовых компаний инвестировать в новые мощности СПГ. Прочие факторы лежат скорее в плоскости геополитики, а не экономики.

При наличии управленческой воли, концентрации производственных, технологических и экономических ресурсов и эффективного проектного управления (в т.ч. синхронизации с добывающими и транспортными проектами) строительство нескольких крупнотоннажных объектов СПГ одновременно вполне возможно. Эта задача, по сути, представляет собой один из векторов ускоренной ре-индустриализации отрасли, и в истории нашей страны такие успешные примеры есть. Важно, чтобы для этой ре-индустриализации была все же создана своя собственная, а не заимствованная, технологическая и производственная база, считает эксперт.

В компании-операторе проекта в Усть-Луге "РусХимАльянс" отказались комментировать запрос "РГ" о сроках начала выпуска СПГ, сославшись на сложившуюся внешнеполитическую конъюнктуру. Реализацией "Арктик СПГ-2", а также запланированных трех новых проектов в Арктике занимается компания "Новатэк", в которой на запрос "РГ" о сроках начал строительства и запуска заводов не ответили.