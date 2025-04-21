Названы факторы укрепления рубля

Российская валюта укрепляется по ряду причин, среди которых снижение курса доллара, увеличение интереса зарубежных инвесторов к российским активам, а также активные продажи валюты со стороны Центрального банка и экспортеров. Об этом заявила «Известиям» ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

По словам Пырьевой, в значительной степени укрепление рубля связано с падением индекса доллара из-за тарифной войны между США и другими странами мира, а также с ростом привлекательности российских активов в глазах зарубежных инвесторов в ожидании налаживания взаимоотношений с США и снижения риска инвестиций в России.

Собеседница подчеркнула, что в первом квартале 2025 года наблюдается профицит финансового баланса в размере 13 миллиардов долларов США. Это стало возможным благодаря увеличению объема прямых иностранных инвестиций, отметила она.

По словам эксперта, счет текущих операций составил $19,8 млрд. Это свидетельствует о сбалансированности спроса и предложения валюты. Дополнительную поддержку рублю оказывают нетто-продажи юаня Банком России, которые в апреле выросли до 10,46 млрд рублей в день, добавила специалист.

Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что говорить о девальвации доллара сейчас не приходится. Напротив, как уточнил он в эфире радиостанции «Говорит Москва», в условиях кризиса американская валюта и золото демонстрируют укрепление своих позиций.