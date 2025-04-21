Путин подписал закон о маркировке импортного алкоголя в России

Импортный алкоголь будет маркироваться на территории России, а не на иностранных складах, как это делается сейчас. Подготовленный в кабмине закон на эту тему подписал президент РФ Владимир Путин.

© Российская Газета

В настоящее время маркировка импортного алкоголя на российских складах возможна только в рамках эксперимента в некоторых регионах страны (в том числе в Москве и Подмосковье), теперь на таможенных складах России этот процесс будет идти на постоянной основе. С 1 сентября нынешнего года нормы будут действовать для тех импортеров, которые ввозят не свою продукцию, а для тех, кто производит и ввозит, срок вступления в силу новых правил - 1 марта 2026 года.

Согласно новому закону, правительство РФ будет устанавливать требования к местам маркировки. Промаркированная в других странах алкогольная продукция будет разрешена к ввозу до февраля 2026 года, а с 1 марта 2026 года правительство сможет определить перечень организаций, которые будут в порядке исключения маркировать алкогольную продукцию за пределами России.

Новые правила помогут минимизировать риски, связанные с возможными запретами на маркировку алкоголя федеральными марками на территории недружественных стран, а также создадут новые рабочие места и объекты инфраструктуры в России, пояснил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Новый закон упростит процедуру ввоза и контроля качества продукции, отметил он.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин считает, что документ позволит сформировать новые логистические маршруты и объекты, обеспечить дополнительные рабочие места и налоговые поступления, а также минимизировать риски в торговле.