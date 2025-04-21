Китай резко сократил импорт энергоресурсов из США

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В марте 2024 года Китай значительно уменьшил закупки американских энергоресурсов, за исключением сырой нефти, что стало ответом на введение Вашингтоном высоких торговых пошлин.

Китай резко сократил импорт энергоресурсов из США
© globallookpress.com

Об этом пишет РИА Новости.

По данным китайской таможни, в марте совокупный импорт газа из США упал на 44%, до $720 млн. Поставки сжиженного природного газа полностью прекратились — впервые с июня 2022 года. Ввоз сжиженного пропана снизился на 36%, до $658 млн, при этом импорт бутана вырос в 1,6 раза — до $62 млн.

Закупки угля из США сократились в 3,1 раза, составив лишь $30,8 млн — это минимальный показатель с 2020 года. Импорт нефтепродуктов также упал в 3,2 раза (до $11,6 млн), а побочных продуктов переработки нефти — на 18%, до $48,5 млн.

Вместе с этим выросли закупки сырой нефти на 22%, до $326,2 млн, хотя этот уровень всё ещё ниже среднегодового показателя 2023 года ($502 млн).

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что США не смогут вбить клин в отношения Москвы и Пекина.

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