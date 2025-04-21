Экономист рассказал о девальвации доллара

Экономист Михаил Хазин заявил, что говорить о девальвации доллара сейчас не приходится. Напротив, как уточнил он в эфире радиостанции «Говорит Москва», в условиях кризиса американская валюта и золото демонстрируют укрепление своих позиций.

В периоды кризиса наиболее ликвидные активы растут в цене, отметил эксперт. По словам специалиста, доллар на самом деле растет, ровно как его покупательная способность.

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«Аналогичная ситуация с золотом. А рост курса рубля вообще не имеет ни к чему отношения. Это политика Центрального банка, чем они там руководствуются, не знаю. К экономике это не имеет никакого отношения», — подчеркнул Хазин.

Ранее эксперт Эдуард Лушин заявил, что в настоящее время курс рубля определяется исключительно высокими процентными ставками по текущим и депозитным счетам. В беседе с РИАМО он спрогнозировал рост спроса на валюту в будущем, который может привести к некоторому ослаблению рубля под влиянием различных факторов.