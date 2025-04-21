В Сбере спрогнозировали, как ЦБ поступит с ключевой ставкой

Сбербанк прогнозирует сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 21% на ближайшем заседании в пятницу, 25 апреля.

«На заседании 25 апреля ЦБ, вероятно, сохранит ключевую ставку 21%, несмотря на продолжающееся замедление инфляции», — приводит РИА Новости слова старшего аналитика SberCIB Investment Research Игоря Рапохина.

Осторожная позиция регулятора будет связана с усилением рисков для мировой экономики из-за торговых войн, поясняет Рапохин. Они могут стать препятствием для сохранения крепкого курса рубля и снижения инфляции.

При этом аналитик Сбера прогнозирует смягчение риторики ЦБ на фоне низкой динамики кредитования, охлаждения потребительского спроса и нормализации на рынке труда.

«Текущее развитие событий пока наиболее близко к сценарию "мягкой посадки" экономики, который предполагает замедление инфляции до 7% в этом году и реального темпа роста ВВП до 1,5–2%», — говорит Рапохин.

Начать снижать ключевую ставку регулятор может в июне, допускает эксперт. К концу года ставка может составить 17%, прогнозирует он.

Что решит ЦБ 25 апреля: снизит ключевую ставку или подождёт. Прогнозы экспертов

Риски продолжения ужесточения денежно-кредитной политики продолжаются, считает эксперт-аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева. Она ожидает сохранения ключевой ставки в апреле на уровне 21%, а первые сигналы на смягчение прогнозирует не раньше второй половины года в случае выполнения ряда условий: снижения инфляции, спада кредитования, отсутствия девальвационных скачков курсов валют.