Курс доллара упал ниже 80 рублей

Расчетный курс американской валюты, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал 21 апреля ниже 80 рублей впервые с 19 июня 2024 года, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

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По информации агентства, около 10 часов утра по московскому времени доллар опускался до 79,94 рубля.

В первой половине апреля инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин сообщил, что доллар может стоить 100 рублей ближе к концу 2025 года.