СМИ: Россия «внезапно» вернула компании из ЕС конфискованные активы

Вьетнамский портал Soha обратил внимание на решение властей РФ отменить передачу активов итальянской компании Ariston под временное управление. По версии издания, таким способом Москва показала свою готовность содействовать возвращению некоторых западных компаний на российский рынок.

В конце марта президент России Владимир Путин отменил решение о передаче российских активов компании Ariston под временное управление акционерному обществу «Газпром бытовые системы». Под управление «дочки» «Газпрома» эти активы были переданы почти год назад - в апреле 2024-го.

Газета Financial Times писала, что власти Италии «активно лоббировали» отмену передачи активов Ariston под временное управление. По данным газеты, российская и итальянская сторона вели переговоры по этому вопросу. Один из участников переговоров сообщил FT, что МИД Италии, посольство Италии в Москве и некое «частное лицо из Италии» сыграли ключевую роль в переговорах.

Представитель итальянского правительства заявил Financial Times, что в Ariston «проявили терпение» и «ясно дали понять, что компания заинтересована в продолжении работы на российском рынке в соответствии с санкциями и местным законодательством».

Процесс разморозки российских активов усложнился

«Этот шаг был принят после того, как российские власти сообщили, что Москва открыта для возвращения иностранного бизнеса, хотя ему и придется соблюдать строгие условия», - подчеркнуло вьетнамское издание.

Как отметила газета, Путин указывал, что любой возвращающийся бизнес должен будет предоставить «обязательные гарантии добросовестного и ответственного ведения дел». А глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что одним из условий возвращения компаний на рынок РФ может стать создание совместного предприятия с российским партнером.