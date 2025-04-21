Стоимость золота обновила исторический рекорд, превысив $3400 за тройскую унцию, следует из данных торгов.

16 апреля рекорд золота составлял 3350 долларов за унцию. В моменте стоимость поднималась до рекордных 3 354,65 доллара. Спустя несколько дней был побит абсолютный исторический рекорд.

Аналитики связывают рост цен с продолжающейся геополитической напряженностью, повышенным спросом со стороны центробанков и инвесторов, а также сохраняющейся неопределённостью на валютных и фондовых рынках.

При этом мировые цены на золото показали резкое снижение 3 апреля, обрушившись до $3077,2 за тройскую унцию (на 2,81%).

Ранее аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева посоветовала россиянам, которые располагают крупными денежными суммами, рассмотреть возможность хранения средств в золоте, фондах, недвижимости, передает «Радиоточка НСН».