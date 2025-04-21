Власти резко повысили прогноз роста цен в России

Цены в России вырастут на 7,6 процента, следует из проекта сценарных условий социально-экономического развития страны в ближайшие годы, который Минэкономразвития РФ внесло в правительство. Как отмечает РИА Новости, ранее речь шла о годовой инфляции в 4,5 процента.

На фоне столь резкого роста показателя в министерстве по-прежнему ожидают его снижения в 2026 году до целевого уровня ЦБ в 4 процента с сохранением в тех же пределах в 2027-м и 2028-м.

Прогноз среднегодового курса доллара власти, сославшись на данные по поводу нефтяных цен и торгового баланса, наоборот, понизили — с 96,5 рубля до 94,3 рубля.

Опрошенные Банком России аналитики ожидают инфляцию в 2025 году в РФ на уровне 7,1 процента. Их апрельский прогноз оказался на 0,1 процентного пункта выше, чем месяцем ранее. Также в регуляторе заявили, что в стране с 12,9 до 13,1 процента увеличились инфляционные ожидания населения.

«Мы очень переживаем, что уже четыре года инфляция выше нашей цели, потому что ускорение инфляции прямо влияет на реальные доходы людей», — ранее сказала в Госдуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, пиковой инфляция окажется в РФ в оставшиеся до конца весны месяцы.