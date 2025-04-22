Европа заметила выгоду из-за торговых войн Трампа

Торговая война против всего мира, которую затеял президент США Дональд Трамп, обернулась неожиданной выгодой для Евросоюза. Об этом в интервью немецкой газете Die Zeit председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Она объяснила, что ведет бесчисленные переговоры с главами государств и правительств, которые хотят увеличить торговлю с Европой, нарастить экономические связи и вместе работать над установлением новым порядком.

По словам главы ЕК, главным преимуществом Евросоюза, помимо размера экономики, стала способность устанавливать общие правила и предсказуемость. Нынешнее руководство США подорвало авторитет страны в области стабильности, а импортные пошлины Трампа перевернули мировые рынки. В результате страны по всему миру находятся в поиске надежных партнеров.

В интервью Politico фон дер Ляйен также отметила, что в последние несколько недель говорила на эту тему с лидерами Канады, Индии, Малайзии, Новой Зеландии, Исландии, Филиппин и Объединенных Арабских Эмиратов. Все они столкнулись с односторонним давлением США.

Трамп объявил о введении импортных пошлин против 185 стран мира и территорий 2 апреля. Базовая ставка была выбрана в размере 10 процентов, однако многие страны столкнулись со ставками кратно выше. Спустя неделю президент США объявил, что из-за желания большого числа торговых партнеров вести переговоры он приостанавливает действие повышенных пошлин на 90 дней, так что для всех фигурантов списка, за исключением Китая, ставка составляет 10 процентов.

При этом глава Белого дома уверяет, что ради заключения сделки представители других стран «целуют его в зад», а Китай очень хочет договориться, но не знает, с чего начинать.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместному противостоянию запугиванию со стороны США, чтобы защитить международную торговую среду. По данным Financial Times, Китай развил значительную активность в этом направлении, в европейские страны для обсуждения сотрудничества направились представительные делегации, производители активизировали поиск покупателей в регионе.

Евросоюз и Китай имеют сравнимый размер экономик, и в случае их взаимодействия США придется столкнуться с блоком, который существенно превосходит его по размеру экономики.