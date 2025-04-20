Россия в марте рекордно нарастила поставки мороженого в Китай

В финансовом выражении показатель составил 951 тысячу долларов.

Китайские компании в начале весны нарастили закупки отечественного десерта в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из отчёта таможни КНР, документ оказался в распоряжении РИА Новости.

В результате наша страна стала пятой в списке крупнейших поставщиков мороженого в Китай. Его возглавила Франция, далее расположились Испания, Япония и Новая Зеландия.