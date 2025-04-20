Китай прекратил закупать сжиженный природный газ у США

Майк Габриелян

В марте КНР прекратила покупать сжиженный природный газ (СПГ) у США по причине тарифной войны. Образовавшийся дефицит был компенсирован за счет поставок из государств тихоокеанского региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

Китай нашел альтернативу американскому сжиженному природному газу
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Статистика показывает, что в марте США не оказалось среди поставщиков СПГ в Китай. Возникший дефицит Пекин компенсировал за счет увеличения закупок у Индонезии, Австралии и Брунея.

Для сравнения, в минувшем январе КНР закупила у США 194,2 тысячи тонн, а в феврале — 65,8 тысяч. В прошлом году США вошли в пятерку основных поставщиков СПГ на китайский рынок. Было экспортировано 4,15 млн тонн топлива на 2,4 миллиарда долларов.

Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США составляет 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР — 125%. Это означает, что торговля между странами фактически остановлена.

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