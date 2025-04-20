Назван мировой лидер по запасам редкоземельных металлов

Китай находится на первом месте в мире по объему разведанных редкоземельных металлов. Такие данные приводит Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП).

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Разведанные запасы редкоземельных металлов Китая оцениваются в 44 млн тонн, что более чем в два раза больше, чем совокупные разведанные запасы редкоземельных металлов стран, которые занимают со второго по седьмое место в мире по этому показателю.

Например, разведанные запасы редкоземельных металлов Бразилии оцениваются в 21 млн тонн, Индии – в 6,9 млн тонн, Австралии – в 5,7 млн тонн, Российской Федерации — в 3,8 млн тонн, Вьетнама — в 3,5 млн тонн, США — в 1,9 млн тонн. Кроме того, 1,5 млн тонн разведанных запасов есть у Гренландии.

В целом, глобальная добыча редкоземельных металлов выросла с 376 000 тонн в 2023 году до 390 000 тонн в 2024 году, в основном за счет увеличения добычи и переработки в Нигерии, Таиланде и Китае.

До этого сообщалось, что Китай приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов, что может повлиять на поставки в США.