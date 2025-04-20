Россия увеличила экспорт свинины в Китай до рекорда

В марте поставки свинины из России на китайский рынок выросли до 5,4 млн долларов, что стало рекордом за последние четыре месяца.

Россия в марте увеличила экспорт свинины в Китай до 5,4 млн долларов, что стало максимальным показателем с ноября прошлого года, когда объем поставок достигал 7,4 млн долларов, передает РИА «Новости». По данным китайской таможни, продажи выросли в 1,6 раза по сравнению с февралем.

С начала поставок, за последние 12 месяцев, Россия отправила в Китай свинины на сумму 65 млн долларов. С начала нынешнего года объем экспорта составил 11,6 млн долларов.

Помимо свинины, в марте российские компании увеличили поставки говядины на китайский рынок до 9,3 млн долларов, тогда как в феврале экспорт составлял 6,5 млн долларов. Экспорт субпродуктов из говядины также вырос – до 5,4 млн долларов по сравнению с 5,1 млн долларов месяцем ранее.

В то же время поставки домашней птицы сократились на 1,7%, составив 35,4 млн долларов.