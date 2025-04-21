Что будет с ключевой ставкой: прогноз аналитиков

На заседании 25 апреля Банк России оставит ключевую ставку на текущем уровне 21%, считает большинство опрошенных РБК аналитиков. Сценарий с сохранением ставки прогнозируют 26 из 30 экспертов. Оставшиеся четверо полагают, что у ЦБ есть необходимость уже в апреле перейти к снижению ставки.

Регулятор ранее заявлял, что его решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году. Если нет, то совет директоров ЦБ может рассмотреть возможность повышения «ключа».

Основным аргументом в пользу сохранения ставки эксперты считают замедление темпов инфляции по сравнению с последним кварталом 2024 года, но при этом сохранение повышенных инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Аналитики выделяют ряд факторов, свидетельствующих о том, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ уже сработала: это охлаждение в ряде секторов экономики и на рынке труда, скромный рост кредитования и снижение денежной массы М2, которая влияет на инфляцию. Этот показатель включает наличные деньги в обращении вне банковской системы, средства населения и бизнеса в национальной валюте на расчетных и текущих счетах, а также на срочных депозитах.

Те, кто считает, что время для смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки уже пришло, отмечают более низкую динамику инфляции по сравнению с прогнозом Банка России: 10,34% против 10,6% по итогам I квартала соответственно. Кроме того, аналитики указывают на стагнацию в кредитовании, снижение динамики роста заработных плат и замедление расходов госбюджета. По мнению главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Ильи Федорова, ЦБ снизит ставку на 1 п. п. и даст рынку жесткий сигнал. Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев прогнозирует «осторожный осознанный шаг» со снижением на 1–2 п. п. Главный научный сотрудник Института Гайдара Сергей Дробышевский допускает снижение на 0,5 п. п. Главный аналитик управляющей компании ПСБ Александр Головцов оценивает вероятность смягчения денежно-кредитной политики в апреле в 10%. При этом, если оно произойдет, ставка снизится сразу на 2–3 п. п., отмечает Головцов.

Аналитики Банки.ру не ожидают резких движений от ЦБ на ближайшем заседании и прогнозируют сохранение ставки на том же уровне.