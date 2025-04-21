Минэкономразвития изменило прогноз курса доллара на 2025 год

Минэкономразвития России понизило прогноз среднегодового курса доллара в 2025 году с 96,5 рубля до 94,3 рубля.

Об этом изменении рассказал представитель ведомства, передает РИА Новости.

«Мы несколько понизили нашу оценку, но все равно среднегодовой курс мы оцениваем 94,3 рубля за доллар. Исходя из всех вводных, включая нефтяные цены, торговый баланс. Мы считаем, что эта оценка реалистична», — сказал он, подчеркнув, что волатильность курса может быть высокой.

Представитель министерства также отметил, что в 2026 году курс доллара составит 100,2 рубля, в 2027 — 103,5 рубля, а в 2028 году курс американской валюты может достигнуть 106 рублей за доллар.

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Ранее в падении курса доллара увидели зловещее предзнаменование. Как сообщает Associated Press, снижение доллара выглядит настолько драматично, что может быть предзнаменованием еще более зловещего события: потери доверия к США.