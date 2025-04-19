CNBC сообщил о бегстве американских инвесторов в швейцарские банки

Все большее число состоятельных американцев открывает банковские счета в Швейцарии в рамках «деамериканизации» своих портфелей. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на опрошенных инвесторов и банкиров.

Представители швейцарских банков говорят, что в последние месяцы они наблюдают «всплеск интереса и деловой активности со стороны состоятельных американцев, открывающих инвестиционные счета.

«Это происходит волнами», — сказал Пьер Габрис, генеральный директор Alpen Partners International — швейцарской финансовой консалтинговой фирмы.

Он отметил, что предыдущие волны были, когда президентом США стал Барак Обама и во время ковид-эпидемии.

«Сейчас тарифы вызывают новую волну», — отметил Габрис.

По его наблюдениям, у клиентов имеются разные мотивы для открытия счета. Многие хотят диверсифицировать свой портфель и уйти от доллара, который, по их мнению, еще больше ослабнет под тяжестью растущего долга США.

«Многие американцы понимают, что 100% их портфеля находится в долларах США, поэтому они думают: «Наверное, мне стоит диверсифицироваться», — сказал Габрис.

Инвесторов привлекает «нейтральная политика Швейцарии, стабильная экономика, сильная валюта и надежная правовая система». Есть и те, кого мотивируют политические перемены при администрации Трампа.

Также американцы открывают счета для покупки золота в Швейцарии, которая славится своими хранилищами и аффинажными заводами (они перерабатывают промышленные продукты для извлечения драгоценных металлов).

Кроме того, многие ищут вид на жительство или второе гражданство в Европе или хотят купить недвижимость.

В швейцарском частном банке Pictet также заявили, что заметили «значительный всплеск» запросов от клиентов из США.