Афганистан нарастит поставки изюма, ковров, шерсти в Россию

Афганистан в ближайшее время нарастит поставки гранатов, изюма, кока-колы и афганских ковров на российский рынок, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, товарооборот между Россией и Афганистаном в ближайшее время может превысить $3 млрд.

Журналисты отметили, что афганское движение «Талибан»* (признано в России террористическим и запрещено) готовится экспортировать также шерсть и хлопок, желает расширять список поставок.

По их данным, с 2022-го афганские бизнесмены стали поставлять кандагарские гранаты — спустя 30 лет перерыва, а РФ экспортирует в Афганистан нефтепродукты, газ и пшеницу.

Напомним, что в отношении «Талибана»* действуют санкции ООН, США, ЕС. В России движение было внесено в список террористических организаций постановлением Верховного суда от 14 февраля 2003 года.

17 апреля Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения «Талибан»* в России. Заседание прошло в закрытом режиме.

*Признано в России террористическим и запрещено.