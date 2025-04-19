Стало известно о снижении суммы снятий и внесений средств в банкоматах РФ

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Средняя сумма одной операции в банкомате по итогам первого квартала 2025 года составила 16 608 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Стало известно о снижении суммы снятий и внесений средств в банкоматах РФ
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По данным агентства, годом ранее средний показатель снятия наличных составлял 18 029 рублей, что на 1,5 тыс. превышает действующую статистику. В публикации отмечается, что средний чек внесения в 2024 году снизился с 11 338 рублей до 9 819 рублей.

При этом аналитики отметили, что россияне чаще используют банкоматы именно для внесения средств, а не для их снятия.

«В I квартале 2025 года 76% от всех операций в банкоматах пришлось на пополнение счетов, а 24% - на получение средств. Годом ранее соотношение было практически таким же — 75% было у внесений, а 25% — у снятий», — говорится в сообщении.

До этого РБК со ссылкой на обзор Центрального банка писал, что новые регионы России — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — попали в топ-10 по спросу на наличные деньги. Согласно данным издания, за прошедший год клиенты российских банков сняли со счетов 1,4 трлн рублей, а внесли 700 млрд рублей.

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