МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Производство безалкогольных напитков в России в январе - феврале 2025 года выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 126,7 млн дал, сообщил Минсельхоз.

"С начала 2025 года российские производители значительно нарастили объемы выпуска безалкогольных напитков. За первые два месяца производство увеличилось на 9% к аналогичному периоду прошлого года, достигнув 126,7 млн дал", - сказано в сообщении.

Минсельхоз также сообщил, что производство питьевой и минеральной воды за этот же период выросло на 10,8%, до 172,5 млн дал. В том числе было выпущено 49,5 млн дал минеральных, 60,2 млн дал природных и 59,9 млн дал обработанных питьевых упакованных вод.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков Алла Андреева, чьи слова приводятся в сообщении министерства, связывает такую динамику с несколькими факторами. В частности, с наращиванием объемов на складах в ходе подготовки к сезону пикового спроса, который традиционно приходится на летние месяцы. "Кроме того, российские компании продолжают освоение новых экспортных направлений, увеличивая поставки в отдельные страны ЕАЭС и готовясь к выходу на рынки Юго-Восточной Азии и других регионов", - добавляется в сообщении Минсельхоза.