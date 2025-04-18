ЦБ понизил курс доллара и евро на 19 апреля

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 19 апреля 2025 года.

Курс доллара понижен до 81,13 рублей, на 18 апреля он составлял 82,02 рубля. Курс евро был снижен с 93,25 до 92,22 рублей, установленных 18 апреля. Курс юаня составил 11,08 рублей. На 18 апреля он составлял 11,19 рублей.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.